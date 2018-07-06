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Как распознать подделку брендовой сумки: простые хитрости

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Австралийская компания Luxe It Fwd, специализирующаяся на перепродаже эксклюзивных дизайнерских аксессуаров, назвала отличительные черты поддельных сумок.

Во-первых, фальшивая сумка сделана из кожзаменителя, который имеет характерный акриловый запах, присущий поддельным "кожаным" вещам, сообщает Daily Mail.

Во-вторых, на дизайнерской сумке пришита голограмма с серийным номером, по которому можно определить год ее выпуска. Более того, к каждой сумке прилагается карта аутентификации, серийный номер которой повторяет тот, что написан внутри сумки на голограмме.

Каждая буква в обозначающих страну-изготовителя словах Made in на люксовой вещи четко пропечатана, не расплывается и не сливается с остальными. То же касается гравировки с названием фирмы на бегунке молнии.

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