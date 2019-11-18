Как одеваться модно и со вкусом: топ-5 правил стиля

Найти ключик к своему стилю всегда непросто, но есть универсальные правила, которые станут вашими проводниками на этом пути.

OBOZREVATEL расскажет, какие приемы помогут вам выглядеть стильно в любой ситуации.

Не гонитесь за модой, а культивируйте свой персональный стиль

Прежде, чем потратить деньги на супер модные и трендовые наряды, убедитесь, что эти детали отражают ваш личный стиль. Спортивный шик, стиль бохо и прочие модные тенденции — это интересно и ярко, но подходят далеко не всем.

Фото: dnevniq.com

Вкладывайтесь в качественные базовые вещи

Основу любого гардероба должны составлять базовые предметы одежды и аксессуары, которые сочетаются практически со всем и никогда не выйдут из моды. Приобретите классику: маленькое черное платье, белую рубашку, черные брюки, туфли-лодочки, сумку-клатч и плащ. А затем экспериментируйте.

Фото: modagid.ru

Составьте беспроигрышный комплект из трех вещей

Выберите из своего гардероба три элемента, пускай базовых, но идеально сочетающихся между собой, в которых будете чувствовать себя удобно в практически любой ситуации. Этот комплект не раз выручит вас в минуты растерянности или спешки.

Фото: yablor.ru

Не бойтесь повторений

Некоторые вещи просто созданы для того, чтобы носить их как можно чаще. Такие базовые детали, как белые рубашки, узкие джинсы, кардиганы и прочие универсальные вещи, придуманы как раз для того, чтобы сочетать их с другими, более яркими вещами. Поэтому надевайте их изо дня в день, не боясь показаться скучными.

Фото: cosmo.com.ua

Используйте базовые аксессуары

Точно так же, как вы формируете базовый гардероб, возможно приобрести и базовые украшения, которые будут подходить буквально ко всему и выглядеть очень стильно. К примеру: шарф или платок, солнцезащитные очки, ремешок средней ширины на талию, сумку-клатч и классические туфли-лодочки с удлиненным носком. Как только вы приобретете этот универсальный набор, жизнь станет гораздо проще, а образы — интересней.

Фото: maisondecinq.com

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