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15 января • обновлено в 10:52
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Как недорого освежить офисный гардероб: 5 подсказок для женщин

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Каждая девушка хочет выглядеть на работе стильно и привлекательно, и вы ошибаетесь, если думаете, что требования к офисной одежде являются помехой.

Так, строгий образ для офиса можно легко менять, добавляя новые модные элементы и при этом не покупая лишнего. OBOZREVATEL даст несколько подсказок женщинам, которые хотят освежить свой ежедневный образ в 2020 году.

Шелковая юбка

Как недорого освежить офисный гардероб: 5 подсказок для женщин

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Шелковая юбка будет отлично смотреться в сочетании со строгим жакетом или с ярким кардиганом. Этот фасон эффектно подчеркивает линии фигуры и легко подстраивается под любую обстановку.

Платье-рубашка

Как недорого освежить офисный гардероб: 5 подсказок для женщин

beauty.ua

Платье-рубашка – еще один элемент гардероба, который подойдет как для прогулки, так и для стен офиса. Ее можно носить самостоятельно, дополнив образ нейтральными аксессуарами, или, к примеру, комбинировать с брюками или свитром, который можно надеть наверх.

Цвет жженой карамели

Как недорого освежить офисный гардероб: 5 подсказок для женщин

modniy.tv

Разнообразить привычный набор цветов офисного стиля – синего, серого, черного – поможет одежда цвета жженой карамели. Если классический коричневый для офиса кажется чересчур темным, то жженая карамель придаст ощущение тепла и уюта. Кроме того, такой цвет уместен и в любой другой обстановке.

Женские бермуды

Как недорого освежить офисный гардероб: 5 подсказок для женщин

wlooks.ru

Если дресс-код вашего офиса не очень строгий, то отличной альтернативой деловым брюкам будут бермуды. Этот вид шорт прекрасно смотрится в сочетании со строгими блузками и жакетами в цвет. Самое главное правило – шорты-бермуды должны закрывать колени и быть сшиты по фасону классических брюк.

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Широкие плечи

Как недорого освежить офисный гардероб: 5 подсказок для женщин

beauty.ua

Новый модный фасон блейзера с широким плечом отлично поможет вам выглядеть стильно и в то же время будет соответствовать требованиям офисного дресс-кода. Кроме того, с такой вещью хорошо сочетаются все остальные предметы гардероба.

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин. Так, иногда парень одет так, словно он скупался в женском магазине.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
Мода Стиль женщины
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