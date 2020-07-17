Как Миддлтон удается 'не выглядеть старой' в одежде королевского дресс-кода: раскрыт секрет

Британский дизайнер Скотт Хеншэлл раскрыл секреты, которыми пользуется герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, чтобы не нарушать королевский этикет неподобающей одеждой и не выглядеть старше своих лет.

Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail. По словам специалиста, Миддлтон следует рекомендациям личных дизайнеров, однако периодически меняет некоторые детали в образе, чтобы не выглядеть старомодно. В качестве примера модельер привел несколько публичных выходов Миддлтон.

Так, например, однажды Кейт вышла в свет в зеленом платье Dolce & Gabbana и бежевых туфлях на каблуках, вместо предложенных дизайнером леопардовых босоножек. Также встретилась с британскими семьями в платье марки Emilia Wickstead, широкие рукава которого были перешиты в облегающие.

Кейт Миддлтон в зеленом платье Dolce & Gabbana

Кейт Миддлтон в элегантном черном платье

Кроме того, на одном из мероприятий Миддлтон запечатлели в твидовом наряде Erdem с разрезом в области живота, однако оголенная часть была скрыта с помощью атласного ремня винного цвета. Дизайнер также отметил, что несмотря на то, какие наряды выбирает Миддлтон, она всегда застегивает их на все пуговицы, чтобы скрыть зону декольте.

Миддлтон в твидовом наряде Erdem

Миддлтон всегда застегивает наряды на все пуговицы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по цветотерапии Жюль Стэндиш проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон цвета нарядов и раскрыл их тайное значение.