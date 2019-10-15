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15 октября • обновлено в 18:26
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/ Мода

Из "няшки" в "зайчутку": Собчак разнесла наряд Поклонской в Госдуме

1.1т Читать материал на украинском

Экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская угодила под едкую критику Ксении Собчак.

В своем блоге "Кровавая барыня" скандальная журналистка разгромила стиль нелегитимного депутата Госдумы и еще нескольких представителей российской власти.

Собчак разнесла наряд Поклонской

Собчак разнесла наряд Поклонской

"Месяц назад Наталья Поклонская перешла работать под начало небезызвестного Леонида Слуцкого и теперь, видимо, вынуждена носить юбки подлиннее, чтобы новый начальник не переименовал "няшку" в "зайчутку" и не хватал ее за причинное место", – подписала Собчак.

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На фото Поклонская – в юбке-карандаш мышиного цвета, пиджаке в тон, скромной блузке и черных колготках. Образ "учительницы" дополняют папки в руках, пучок и отсутствие макияжа.

Наталья Поклонская – скромный наряд

Наталья Поклонская – скромный наряд

Фото: "Кровавая барыня"

Собчак также "прошлась" по стилю председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая "меняет образ Кармен Мценского уезда на дерзкий лук угонщицы из нетленки Ирины Аллегровой, не расставаясь при этом с алой розой".

Тамара Плетнева в дерзком образе

Тамара Плетнева в дерзком образе

Фото: "Кровавая барыня"

Тамара Плетнева в образе Кармен

Тамара Плетнева в образе Кармен

Фото: "Кровавая барыня"

Скандальная зампредседателя Госдумы Ирина Яровая тоже не осталась без внимания журналистки. В частности, Собчак рассказала, что пиджак-ковер решится натянуть на себя далеко не каждая женщина, особенно на такой должности. "А ведь явно не дешевый", – добавила Ксения.

Ирина Яровая в пиджаке–ковре

Ирина Яровая в пиджаке–ковре

Фото: "Кровавая барыня"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму ранее вышла линейка косметики "Няш-мяш", лицом которой стала Поклонская. А в марте экс-"прокурор" решила выпустить "российское шампанское" под брендом "Няш-мяш".

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Персоны
Наталья Поклонская Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
Мода шоу-бизнес фотографии
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А лошадь Собчак в какой попоне ходит?
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