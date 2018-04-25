Почему при всём разнообразии современного процесса производства готовой одежды и активного ее потребления, по прежнему существует потребность в индивидуальном пошиве? Если раньше причина была в дефиците абсолютно всего, то сегодня это обратная сторона процесса потребления.

Развиваясь, индустрия моды утратила одну важную деталь - оригинальность. Собственный почерк бренда, его особенности, которые и позволяют узнать вещь из сотни остальных. Тот же вопрос к качеству предлагаемых изделий. Это я говорю сейчас о масс-маркет брендах, в основном. Ведь их продукт это чаще всего очень жалкая пародия на красивую вещь, которая не переживет и двух стирок.

У нас, как и во всех мировых столицах моды, очень быстро поступают новые коллекции мировых брендов, выбор широк и разнообразен, но по прежнему есть желающие погрузиться в дивный процесс создания своего идеального платья! Причины этому у всех разные - одним нужен неповторимый гардероб, другим статус - ощущение специально изготовленной одежды и обуви дает людям другой жизненный посыл, третьим важен процесс изготовления и они реализуют свои творческие замыслы.

Все мы устаем от однотипности - в моделях, цветах, материалах. А еще больше устают от нее люди с нестандартной фигурой. Даже если речь идет о небольшой детали - ширина бедер, к примеру. Ведь если разница объема талии и бедер не достаточно стандартная, все, что вам остается это эластичные ткани, которые вероятнее всего сядут. На большее современный ассортимент видимо не способен. Индпошив одежды когда-то мог считаться предметом роскоши. Сегодня это вполне сопоставимо с ценами на качественную одежду. В конечном результате вы получаете намного больше - индивидуальный подход, точную посадку изделия, ощущение собственного вклада, наслаждение, в конце концов. Ведь от ткани до последней пуговицы вы боролись за свой идеальный образ и мечтали об идеальных линиях.

Мир моды прекрасен и разнообразен, но никто не отменял дамские капризы на тему нарядов! И не стоит забывать, что у нас с вами достаточно важных мероприятий, где нужно появляться во всем великолепии себя любимой!