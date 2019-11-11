Яркие пальто и кашемировые свитера: названы главные тренды зимы 2019-2020

Вопреки устоявшемуся мнению, зимняя одежда может быть не только теплой и удобной, но еще яркой и модной.
OBOZREVATEL подготовил подборку лучших трендовых вещей на зиму 2019-2020.
Яркие пальто
Одними из самых популярных вариантов верхней одежды на зиму 2019-2020 будут пальто. Модные эксперты советуют в этом году оставить свои элегантные и сдержанные варианты дома и выбрать что-то яркое и более заметное. Кроме того, пальто стоит покупать с аппликациями, животным принтом, мехом или же с бахромой.
Фото: ratatum.com
Фото: damyclub.ru
Фото: newwoman.ru
Кашемировые свитера
Кашемировый свитер — вещь, которая никогда не выйдет из моды. Он не только согреет в зимний период, но и станет базовым элементом вашего гардероба, с которым вы всегда будете выглядеть стильно и безупречно.
Фото: shafa.ua
Фото: victorialunina.com
Фото: elcashmere.com
Кожаные брюки
Брюки из кожи — главная покупка зимы. В центре внимания широкие и узкие пары, со стрелками и с завышенной талией, галифе и бананы всевозможных цветовых решений: от оттенков бордо до классической черно-белой палитры.
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: vogue.ua
Фото: pulse-fashion.ru
Цветные колготки
Цветные колготки — один из ярких трендов сезона зима 2019-2020. Они сделают ваш образ незабываемым.
Фото: hochu.ua
Фото: bracatus.com
Фото: vogue.ru
Платья с пуховиками (или пальто)
Модные эксперты советуют не отказываться в зимний период от платьев. Если они не совсем по сезону — то ситуацию спасут плотные цветные колготы и теплое пальто, или пуховик.
Фото: 123ru.net
Фото: faceliya.ru
Фото: ohfashion.ru
Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2019-2020.
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