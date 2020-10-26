Дизайнеры создали забавную линию одежды для удаленной работы на карантине. Фото

В связи с пандемией COVID-19 и введением карантинного режима многие компании перешли на удаленную работу. Так, тенденция вдохновила канадский бренд Henri Vézina на создание линии одежды, посвященной работе дома.

Образы без штанов позволят людям проводить видеоконференции в полном комфорте, пишет издание Creapills (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме этого, в комплекте присутствуют удобные и практичные тапочки и носки для дома.

Данная идея довольно известна, но этот бренд в сопровождении агентства Dentsu решил придать ей слой с роскошным стилем и совершенно необычной фотосессией.

В результате получились забавные фотографии, которые быстро набирают популярность в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская певица Адель поделилась с поклонниками фото, на котором засветила стильный образ от украинского дизайнера Натальи Зинько.