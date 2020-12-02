Дизайнер создала одежду из одеял и подушек для самоизоляции: как она выглядит

Дизайнер из Латвии Санта Купча создала капсульную коллекцию одежды, которую можно носить на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Она придумала платья и шляпы в виде одеял и подушек, которые сшила из атласа и добавила мягкий наполнитель. Соответствующие фото дизайнер опубликовала на своем сайте (их можно посмотреть ниже).

По ее словам, в таких вещах вы сможете ощущать себя будто в кровати. В них можно передвигаться по всему дому, а также удобно лежать, сидеть и стоять.

"В изоляции каждый день может показаться обыденным, но что, если бы мы могли сделать его более праздничным? Вместо того, чтобы чувствовать себя в ловушке дома, вы можете стать королевой или королем своего замка", – рассказала Купча.

Отметим, что все материалы для коллекции дизайнер нашла в своем доме. Это остатки от других ее работ, а на набивку пошли старые одеяла. Принты на ткани она печатала на обычном принтере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как во время карантина и мирового кризиса сэкономить на одежде.