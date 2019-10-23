Дизайнер платья Елены Зеленской объяснил ее образы в Японии

После скандала с желтым платьем первой леди Украины Елены Зеленской на приеме у императора Японии дизайнер Иван Фролов пояснил свой выбор.

Как долго готовили торжественные наряды для жены президента он рассказал в комментарии на программе "Завтрак" на телеканале ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Наряды Зеленской

"Мы вместе с Еленой рассматривали более 5 вариантов на каждый из выходов в эскизах, рассматривали разные фактуры, модели, материалы. Четыре примерки полноценные. При выборе цвета из палитры, которую диктовала Япония, мы выбирали из разного количества цветов. Но нежно-желтый очень шел Елене, потому мы выбрали его. Желтый – символ солнца в Японии, светлых мыслей, светлых изменений", – пояснил он.

Елена Зеленская в платье желтого цвета от Фролова instagram/olenazelenska_official

Также Фролов стал дизайнером и для второй наряда Зеленской – нежно голубого платья, сделанного под мужской фрак. Что примечательно, крой был выбран именно первой леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский тоже выбрал неожиданный образ на встречу к императору. На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

Елена Зеленская в желтом платье

В сети разгорелись споры из-за наряда первой леди. В частности, пользователи заявляли, что подобный цвет было выбирать на прием к императору неуважительно и вообще запрещено, а раньше за такое рубили головы. Хотя многие встали на защиту Зеленской, пояснив, что та палитра, которую она выбрала, не является запрещенной.

Елена Зеленская в платье под фрак скриншот

Позже также стало известно, что платья от Фролова можно приобрести по цене от 15 до 40 тысяч гривен. После этой встречи фото второго костюма супруги президента вызвало ажиотаж в сети.

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