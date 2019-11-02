"Дети будут в ужасе, как мама одевалась": эпатажный образ Собчак озадачил поклонников

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, озадачила поклонников эпатажным образом.

В частности, журналистка для фотосессии выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу она поставила на бочку, а по воздуху она провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

"Нет дыма без меня", – подписала она, пояснив, что позирует в платье от Edem Couture.

Ксения Собчак instagram/xenia_sobchak

Атмосфера снимка многим поклонникам понравилась, но сам эпатажный образ Собчак вызвал вопросы.

Ксения Собчак в эпатажном наряде instagram/xenia_sobchak

"Вы будто из ада восстали", "Кроссовки под платье – спорим, наши дети будут в ужасе от того, что "мама носила в молодости", как мы когда-то от моды 80-ых", "Странная фотка. То ли ногу оторвало, то ли нога распухла. Что-то пошло не так", "Неудачно раскорячилась", "Бочки с порохом, Ксюша накурилась. Любит она народ шокировать. Диагноз?" – были озадачены фолловеры.

Ксения Собчак в другом наряде - та же фотосессия instagram/xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Собчак засветила глубокий вырез в дорогом прозрачном платье, но получила кучу критики от фанатов.

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