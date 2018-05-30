"Дешевое" платье Кейт Миддлтон моментально раскупили поклонники

Недорогое голубое платье испанской марки Zara, в котором жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон ранее пришла на скачки Houghton Horse Trials, молниеносно раскупили поклонники королевской семьи.

Так, платье, цена которого составляет около 40 долларов, было полностью распродано с официального сайта бренда всего за несколько часов после того, как герцогиня Кембриджская появилась в нем на публике, пишет The Sun.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, Кейт Миддлтон сфотографировали с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой на мероприятии в графстве Норфолк, Великобритания. На ней было легкое летнее платье до колен с вырезом "лодочкой" и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синим цветочным принтом.

Zara

На данный момент на сайте не осталось ни одного экземпляра. Появится ли платье еще в продаже - не известно.

Публикация от @hrhprincegeorge 27 Май 2018 в 9:05 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали скандальные снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Снимки были сделаны в период с 2005 по 2008 года.