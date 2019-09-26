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27 сентября • обновлено в 19:06
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Декольте до пупка: 38-летняя Портман сверкнула телом в откровенном мини

12.3т Читать материал на украинском

Знаменитая голливудская актриса Натали Портман поразила поклонников экстравагантным нарядом на премьере нового фильма со своим участием "Бледная синяя точка" в Лос-Анджелесе.

Соответствующие снимки c мероприятия, которое прошло в здании Fox Studios, опубликованы на фан-странице 38-летней знаменитости в Instagram.

Натали Портман с глубоким декольте на премьере фильма

Натали Портман с глубоким декольте на премьере фильма

instagram /bestofportman

Что примечательно, светские мероприятия Портман обычно посещает в сдержанных образах: классические костюмы, платья с длинной и короткой, но пышной юбкой. Но во всех случаях, верх или низ всегда закрыт.

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В этот же раз звезда решила максимально привлечь внимание публики к своей персоне. Для выхода она выбрала черное мини-платье в виде пиджака с декольте до пупка. Образ дополнили минималистические босоножки, аккуратные серьги и красная помада.

Натали Портман с яркой помадой

Натали Портман с яркой помадой

instagram /bestofportman

Если не обращать внимания на морщинки на коленях и шее, то можно с уверенностью сказать, что выглядела Натали весьма броско.

Декольте до пупка у Натали Портман

Декольте до пупка у Натали Портман

instagram /bestofportman

Натали Портман в мини и Джон Хэмм

Натали Портман в мини и Джон Хэмм

instagram /bestofportman

Натали Портман в мини с глубоким декольте

Натали Портман в мини с глубоким декольте

instagram /bestofportman

Натали Портман – экстравагантный образ

Натали Портман – экстравагантный образ

instagram /bestofportman

Натали Портман с коллегами по фильму на премьере

Натали Портман с коллегами по фильму на премьере

instagram /bestofportman

Натали Портман и Джон Хэмм

Натали Портман и Джон Хэмм

instagram /bestofportman

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлым летиом Портман посетила премьеру документальной картины "Eating Animals" в изысканном длинном платье в горошек.

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Персона
Натали Портман
Место
США Лос-Анджелес
Теги
Мода актриса кино
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