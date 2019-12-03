"Чулки вся страна видит": красотка-депутат "Слуги народа" вызвала споры нарядом в Верховной Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов, вызвав ажиотаж в сети.

В частности, Дмитриева выбрала для заседания шерстяное платье, которое надела поверх платья-рубашки. Образ завершили белая лента на шее и большая брошь на груди.

Оксана Дмитриева стиль: ботфорты и шерстяное платье Фото: Ян Доброносов

Мнения по поводу стиля народного депутата в сети разделились. Одни написали, что она выглядела модно, другие же отметили, что такой наряд неуместен в Верховной Раде.

"То у нее подвязки или все-таки наметки на юбку", "Класс, давай еще! Провинции интересно, что там носят в столицах", "Не к месту наряд", "Ботфорты как бы совсем не к месту. Как и мохнатенькое", "Полное отсутствие стиля", "Очень красиво", "Скажите женщине, что ее чулки видит вся Украина", – отреагировали пользователи.

Оксана Дмитриева facebook.com/oksistom

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Дмитриеву заметили в Раде с новеньким iPhone 11. Внимание на дорогую обновку обратили благодаря яркому костюму, из-за которого нардеп выделялась с общей массы.

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