Чулки в волосах и "вшивый домик": чем удивляли популярные женские прически в СССР

Одной из популярнейших женских причесок в СССР были пышные пучки с высокими начесами, которые также назывались "улей" (англ. – beehive hairstyle, – Ред). Советские женщины называли такие укладки "вшивый домик".

Для того, чтобы придать объем волосам– использовали подручные средства, среди которых мочалки и капроновые чулки. Об этом пишет Lenta.

Так, высокие прически с начесами пришли в советскую моду из западных фильмов и журналов, среди которых "Бабетта идет на войну" с Бриджит Бардо в главной роли, после чего пышную высокую прическу из длинных волос начали называть "бабеттой", а также "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн.

Еще одним хитом в СССР, начиная с 1960-х годов, стала укладка "тюльпан" – высокий цилиндрический пучок. Для создания прически длинные начесанные волосы укладывались в коническую форму на макушке. Именно с ее приходом в моду в СССР появилось название "вшивый домик". Чтобы сделать прическу повыше и пообъемнее, дамы подкладывали в волосы капроновые чулки, куски ткани и мочалки. Иногда также использовалась вата.

Чуть позже до СССР дошел стиль другой звезды – Одри Хепберн. Ее прическа из культового фильма "Завтрак у Тиффани" стала образцом для подражания во всем мире. Вдохновившись ее образом, советские модницы, помимо использования бытовых предметов для объемного пучка, также начали массово отрезать себе ультракороткие челки.

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Первый всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР" состоялся в 1989 году. Участницами стали 35 девушек – победительниц городских, областных и региональных конкурсов.