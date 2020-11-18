Что надеть на Новый год 2021: подборка модных образов. Фото

До Нового года 2021 остается все меньше времени – однако достаточно, чтобы успеть придумать стильный, яркий и запоминающийся образ.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил варианты модных нарядов, чтобы в новогоднюю ночь вы ощущали себя королевой.

Акцентные рукава в форме фонариков или бутонов привлекут на себя все внимание и заставят окружающих обсуждать на вечеринке только вас! К тому же, объемный верх – это один из главных трендов наступающего года. Что касается цвета платья – выбирайте модель белого, черного или же светлых металлических оттенков.

Для новогодней ночи 2021 прекрасно подойдет также комбинезон металлического оттенка или с модель пайетками. Альтернативой комбинезону может стать брючный костюм – классический, с необычными деталями или полностью усыпанный пайетками.

Топ с бретельками может послужить главным украшением в образе, так как сам по себе самодостаточен. Сочетайте его с брюками – укороченными зауженными или, наоборот, максимально свободными.

Соблазнительным вариантом новогоднего образа будет платья из полупрозрачной сверкающей сетки. Так, выбрать его вы можете любого цвета, надев под низ лаконичное боди.

Шелковые и атласные блузы станут отличным нарядным вариантом в сочетании с юбкой или шортами. Образ можно дополнить пиджаком с пайетками и туфлями на каблуке.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, в каких цветах встречать Новый год 2021. По восточному календарю – это год Белого Металлического Быка.