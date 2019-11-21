Челки на любой вкус и градуировка: модные стрижки сезона 2019-2020

Стилисты на показах и звезды мирового шоу-бизнеса показали самые модные тренды на стрижки сезона осень-зима 2019-2020.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно изменить свой стиль в пасмурные дни, чтобы поднять настроение и быть в теме.

Градуировка

Пожалуй, это самая выгодная стрижка осенью, особенно для обладательницы длинных волос. Можно "играться" с вариантами укладки: волны, кудри, прямые, хвост, – и все равно оставаться соблазнительной. Бонусом послужит тот факт, что при сильном ветре волосы не спутаются. Уже несколько лет голливудская звезда Блейк Лайвли предпочитает именно эту стрижку, и выглядит при этом сногсшибательно.

Блейк Лайвли instagram/monstyling

Каре

Если надоела длина и хочется пойти на какой-нибудь эксперимент, такая прическа будет весьма кстати. На модных показах ее использовали многие стилисты, потому можно смело идти на такой шаг. При чем, чем небрежнее будет прическа, тем лучше. Это можно сделать при помощи плойки, муссов и лака. Красавица Моника Беллуччи доказала, что каре – отличный вариант для нынешнего сезона.

Моника Беллуччи - каре instagram/monicabellucciofficiel

Челка

Если вы долго не решались попробовать отстричь челку – самое время экспериментировать. И необязательно ограничиваться стандартной. Можно сделать косую, кудрявую, рваную, длинную, и даже накладную. Популярная певица Тейлор Свифт доказала, что даже небрежная челка может выглядеть соблазнительно.

Тейлор Свифт - челка instagram/taylorswift

Сэссон (сессон)

Далеко не каждая девушка отважится на стрижку под "горшок", однако она примелькалась в этом году на подиуме. Хотя знаменитости пока не экспериментировали с таким вариантом, однако на моделях она смотрится весьма интересно. Тут можно выбирать разные модели: короткие, ассиметричные, средней длинны и так далее. Однако уход за такой прической должен быть щепетильным. К слову, когда-то такую стрижку делала Тина Канделаки.

Тина Канделаки - сессон Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказал о модных укладках нынешнего сезона, среди которых на знаменитостях и на подиуме можно было увидеть эффект "грязных волос".

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