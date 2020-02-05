Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:01
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Бабушкины платья, вырезы, туники: топ-5 модных платьев на весну 2020

23.5т
Читать материал на украинском

До весны остался всего лишь месяц, поэтому сейчас самое время отправиться на шопинг и освоить новые тренды сезона.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие платья будут в моде весной 2020: стилисты рекомендуют делать упор на романтичные фасоны из подвижных тканей.

Новости
Сбросила платье и оголила грудь: Каминская взбудоражила сеть горячим фото

1. Платья-рубашки и платья-туники

Платье-рубашка

Платье-рубашка

фото: vovk.com

Мода на платья-рубашки особенно придется по душе девушкам, которые предпочитают комфорт в одежде. Так,в тренде весной 2020 будут максимально свободные рубашки самых разных вариаций.

Платье-туника

Платье-туника

juliette-sun.com.ua

То же касается и такого фасона, как платья-туники свободного пошива: модели из легкой ткани с глубоким вырезом отлично подойдут обладательницам небольшой груди и тонкого телосложения.

2. Платья с вырезами на талии

Платье с вырезом

Платье с вырезом

shafa.ua

В последнее время в модных коллекциях появляются разнообразные вырезы от скромных до соблазнительных. Платья с такими вырезами также будут актуальны весной 2020.

3. Платья – нижнее белье

Платья – нижнее белье

Платья – нижнее белье

WMJ.ru

Весной 2020 можно смело начинать носить напоказ ночные рубашки и бюстгальтеры. То же касается и платьев в стиле нижнего белья. В самом тренде – платья дизайнеров Мария Грация Кьюри, Джонатан Андерсон и многих других.

4. "Свадебные" платья

"Платье невесты"

"Платье невесты"

ledixbeauty.ru

Одним из самых нежных и красивых трендов весны 2020 станут платья в стиле свадебных.

Белоснежный атлас и шелк, воздушность и скромный крой сделают образ женственным и романтичным.

"Платье невесты"

"Платье невесты"

Pinterest

5. "Бабушкины" платья

Рукава-фонарики, пышный низ, кружева на платьях вернутся в моду этой весной.

Бабушкины платья, вырезы, туники: топ-5 модных платьев на весну 2020

ya-modnaya.ru

Бабушкины платья, вырезы, туники: топ-5 модных платьев на весну 2020

buro247.ru

Бабушкины платья, вырезы, туники: топ-5 модных платьев на весну 2020

Pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как выглядеть стройной после новогодних праздников.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
платье Красота Стиль Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
5
Смешно
14
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги