Бабушкины платья, вырезы, туники: топ-5 модных платьев на весну 2020

До весны остался всего лишь месяц, поэтому сейчас самое время отправиться на шопинг и освоить новые тренды сезона.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие платья будут в моде весной 2020: стилисты рекомендуют делать упор на романтичные фасоны из подвижных тканей.
1. Платья-рубашки и платья-туники
Платье-рубашка
фото: vovk.com
Мода на платья-рубашки особенно придется по душе девушкам, которые предпочитают комфорт в одежде. Так,в тренде весной 2020 будут максимально свободные рубашки самых разных вариаций.
Платье-туника
juliette-sun.com.ua
То же касается и такого фасона, как платья-туники свободного пошива: модели из легкой ткани с глубоким вырезом отлично подойдут обладательницам небольшой груди и тонкого телосложения.
2. Платья с вырезами на талии
Платье с вырезом
shafa.ua
В последнее время в модных коллекциях появляются разнообразные вырезы от скромных до соблазнительных. Платья с такими вырезами также будут актуальны весной 2020.
3. Платья – нижнее белье
Платья – нижнее белье
WMJ.ru
Весной 2020 можно смело начинать носить напоказ ночные рубашки и бюстгальтеры. То же касается и платьев в стиле нижнего белья. В самом тренде – платья дизайнеров Мария Грация Кьюри, Джонатан Андерсон и многих других.
4. "Свадебные" платья
"Платье невесты"
ledixbeauty.ru
Одним из самых нежных и красивых трендов весны 2020 станут платья в стиле свадебных.
Белоснежный атлас и шелк, воздушность и скромный крой сделают образ женственным и романтичным.
"Платье невесты"
5. "Бабушкины" платья
Рукава-фонарики, пышный низ, кружева на платьях вернутся в моду этой весной.
ya-modnaya.ru
buro247.ru
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