Антитренды осени 2020: какие вещи стоит выбросить из гардероба. Фото

Осенью 2020 года модницам стоит забыть о некоторых вещах в гардеробе, которые были в тренде в прошлых сезонах.

О том, какая одежда делает ваш образ нелепым и безвкусным, пишет издание "Рамблер".

Короткое пальто

В свое время короткое было настоящим трендом. Однако его время уже давно прошло. Поэтому модные эксперты советуют присмотреться осенью 2020 года к моделям пальто длинны миди. Они сделают ваш образ современным и элегантным.

pokupkalux.ru

Кепка-картуз

Когда-то кепки-картузы считались очень женственными и модными. Однако сейчас стоит их отложить на дальнюю полку. Осенью 2020 года стилисты советуют заменить данный головной убор элегантной шляпкой или платком-тюрбаном.

yapokupayu.ru

Свитер с кружевом

Когда-то свитер с кружевом выглядел очень соблазнительно, и в нем ходили практически все streetstely-блогеры. Но, как и все вещи, которые ранее были горячим трендом, он быстро перестал быть актуальным.

pokupkalux.ru

Сапоги-чулки

Сапоги, обтягивающие ноги, как колготки, были супертрендом в прошлом сезоне. Но эта пара обуви также, как и свитер с кружевом, быстро всем надоела. К тому же с сапогами-чулками сложно создать множество разнообразных образов – они не настолько универсальны, как казалось раньше.

pinterest.com

Шарф-снуд

Стилисты рекомендуют осенью 2020 года забыть о шарфах-снудах и заменить их на более удобные и универсальные модели. В тренде длинные шарфы с бахромой и полосатым принтом.

voguemoda.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая верхняя одежда будет популярна осенью 2020 года.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.