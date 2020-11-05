Антитренды осени 2020: какие вещи окончательно вышли из моды. Фото

Осенью 2020 года модницам стоит забыть о некоторых вещах в гардеробе, которые были в тренде в прошлых сезонах.

О том, какая одежда делает ваш образ нелепым и безвкусным – читайте в материале OBOZREVATEL.

Блузка в обтяжку – один из главных антитрендов нового сезона. Такая модель подчеркивает все недостатки фигуры. А главное, в 2020 году она просто выглядит несовременно и не стильно. Лучше замены ее на модную блузку оверсайз или на мужскую рубашку прямого кроя.

Джинсы с дырками на коленях или даже по всей длине – стали антитрендом еще весной, впрочем, большинство все же жалеют выбрасывать такую любимую вещь и продолжают их носить. Если вы действительно хотите быть в тренде и привлечь внимание окружающих своим безупречным образом – выберите, к примеру, обычные мам-джинсы без дырок.

В свое время короткое было настоящим трендом. Однако его время уже давно прошло. Поэтому модные эксперты советуют присмотреться осенью 2020 года к моделям пальто длинны миди. Они сделают ваш образ современным и элегантным.

Кроссовки на массивной подошве уже отошли в прошлое, поэтому не стоит на них акцентировать свое внимание. Выберите обычные белые кроссовки на низкой подошве или же кроссовки с цветными вставками.

Заколки и шпильки, украшенные искусственными жемчужинами, были в моде последние несколько сезонов. Но осенью 2020 стало понятно: их время прошло. Поэтому такое украшение из разряда трендов стремительно и уверенно перешло в антитренды. Время заменить заколки с жемчужинами на платки и бархатные ленты – именно они сейчас в моде.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая верхняя одежда будет популярна осенью 2020 года.