Андре Тан посоветовал стильные образы для женщин после 30 лет
Андре Тан посоветовал стильные образы для женщин после 30. Beauty Women
Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал женщинам после 30 лет отказаться от красных волос и одежды, которая скрывает любой намек на аппетитные формы.
Фэшн-секретами модельер поделился на своей странице в Instagram. Он назвал и показал несколько вещей, на которые стоит обратить внимание женщинам "бальзаковского возраста" (фото смотрите ниже).
Полюбить рубашки
Рубашка – незаменимый и универсальный элемент гардероба. Следует выбирать без рюш и нежного кружева, с прямым и немного свободным силуэтом. Также никаких рваных и декорированных джинсов – только строгие классические фасоны.
Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official
Женщинам после 30 стоит отказаться от красного волос Instagram @andre_tan_official
Быть осторожной с голым животом
Модные кроп-топы можно позволить себе только в сочетании с жакетом. Не забывайте о брюках с завышенной линией живота. Они придают образу не агрессивную, а сдержанную сексуальность.
Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official
Отказаться от облегающих платьев
Пополните гардероб бандажными платьями. Утверждение, что плотная ткань формирует идеальный силуэт – миф. Следует забыть о синтетических тонких тканях, которые могут невыгодно подчеркнуть фигуру. Хлопок, лен, шелк – лучшие друзья в летний период.
Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official
Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official
Как сообщал OBOZREVATEL, Андре Тан дал советы, как скрыть неидеальные ноги с помощью одежды.