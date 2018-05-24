В узких джинсах: 65-летняя Бриджит Макрон удивила образом на деловой встрече

Первая леди Франции Бриджит Макрон продемонстрировала стильный образ.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона встретилась в Елисейском дворце с 58-летней активисткой Латифу ибн Зиатен, матерью французского солдата, убитого алжирским террористом в Тулузе 11 марта 2012 года.

Бриджит Макрон Getty

Для встречи Бриджит Макрон выбрала стильный наряд. Макрон появилась на публике в узких джинсах-скинни, которые подчеркнули ее стройные ноги, блейзере от Balmain и джемпере.

Бриджит Макрон на встрече

Свой деловой образ Бриджит дополнила туфлями от Louis Vuitton.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Кэти Холмс вместе с 12-летней дочерью Сури сходила на балет.