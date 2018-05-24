УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

В узких джинсах: 65-летняя Бриджит Макрон удивила образом на деловой встрече

6.6тЧитать новость на украинском

Первая леди Франции Бриджит Макрон продемонстрировала стильный образ.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона встретилась в Елисейском дворце с 58-летней активисткой Латифу ибн Зиатен, матерью французского солдата, убитого алжирским террористом в Тулузе 11 марта 2012 года.

Новости
Как Мэрилин Монро: королева Испании покорила красотой

Бриджит Макрон

Getty

Для встречи Бриджит Макрон выбрала стильный наряд. Макрон появилась на публике в узких джинсах-скинни, которые подчеркнули ее стройные ноги, блейзере от Balmain и джемпере.

Бриджит Макрон на встрече

Свой деловой образ Бриджит дополнила туфлями от Louis Vuitton.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Кэти Холмс вместе с 12-летней дочерью Сури сходила на балет.

Персоны
Эммануэль МакронБриджит Макрон
Место
Франция
Объекты
МодаСтиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги