$10 тыс. за несуществующее платье: мир свел с ума новый модный тренд

В мире набирает популярность мода на цифровую одежду, которой в буквальном смысле не существует в реальном мире.

Исполнительный директор охранной компании Quantstamp Ричард Ма из Сан-Франциско потратил на такое платье для жены 9500 долларов, сообщает "ВВС-Украина".

Дизайн разработал модный дом Fabricant. Теперь на снимке жены Ма можно увидеть эту самую одежду.

Цифровая одежда от Carlings Фото: CARLINGS

"Это, безусловно, очень дорого, но это – своеобразная инвестиция. За 10 лет все будут носить цифровую одежду. Это уникальный подарок, настоящий признак времени", – пояснил Ричард.

Его супруга показала соответствующее фото в дорогущем платье, которого нет, на своей странице в Facebook и в приложении WeChat.

Мери Рен в цифровом платье SHOGO KIMURA / ВВС

По данным издания, еще один модный дом Carlings, завоевывающий цифровое пространство, в октябре 2018 года выпустил коллекцию "уличной одежды". Минимальная цена за единицу – 11 долларов. Что примечательно, цифровые вещи раскупили буквально за месяц.

"Мы продали все. Это звучит немного странно, ведь, если вы работаете с цифровой коллекцией, это теоретически невозможно – потому что вы можете создавать столько образов, сколько пожелаете. Мы установили ограничения на количество одежды, чтобы сделать ее более особенной", – удивился директор бренда Ронни Микалсен.

Уточняется, что использование цифровых технологий позволяет дизайнерам создавать элементы, которые могут расширить границы экстравагантного.

Цифровая одежда Фото: FABRICANT

"Вы не купили обычную белую футболку в цифровом виде, правда? Потому что нет смысла показывать ее. Это должно быть что-то, что вы бы не решились или не могли позволить себе купить в реальной жизни", – добавил Микалсен.

Новый тренд - цифровая одежда

В свою очередь, подобная компания Fabricant ежемесячно выпускает новую линию цифровой одежды и бесплатно размещает ее на своем вебсайте. Однако, для создания клиентами уникального образа необходимы специальные навыки и программное обеспечение. Дизайнеры для создания подобного тренда вдохновились идеей из компьютерных игр.

Цировая одежда - новый тренд Фото: CARLINGS

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку пяти самых популярных трендов на платья сезона осень-зима 2019-2020, о которых стоит знать.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся