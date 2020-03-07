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7 марта • обновлено в 20:22
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/ Женский журнал

Дочь Заворотнюк впервые откровенно заговорила о болезни матери

1.4т
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Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, появилась в сети спустя почти пять месяцев молчания.

Анна Заворотнюк опубликовала пост на своей странице в Instagram, посвятив его всем, кто поддерживает ее в настоящее время. По ее словам, сейчас дочь звезды проходит самый сложный период в жизни.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

@anna_zavorotnyuk

"Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", - написала Анна.

Пользователи массово поддержали дочку Заворотнюк, обратившись к ней с теплыми комментариями. " Здоровья вашей маме", "Анечка, держитесь, мы с Вами! Всего самого доброго и светлого!!!", "Сил вам и терпения! Ваша мамочка выздоровеет, по-другому никак!", "Всё так и будет, Анечка! Мы тоже в это верим!", "Вы потрясающая семья, любимые дети, любящий муж, это все что нужно".

Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

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Автор
Игорь Никитин
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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