Дочь Заворотнюк впервые откровенно заговорила о болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, появилась в сети спустя почти пять месяцев молчания.
Анна Заворотнюк опубликовала пост на своей странице в Instagram, посвятив его всем, кто поддерживает ее в настоящее время. По ее словам, сейчас дочь звезды проходит самый сложный период в жизни.
Анна Заворотнюк
@anna_zavorotnyuk
"Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", - написала Анна.
Пользователи массово поддержали дочку Заворотнюк, обратившись к ней с теплыми комментариями. " Здоровья вашей маме", "Анечка, держитесь, мы с Вами! Всего самого доброго и светлого!!!", "Сил вам и терпения! Ваша мамочка выздоровеет, по-другому никак!", "Всё так и будет, Анечка! Мы тоже в это верим!", "Вы потрясающая семья, любимые дети, любящий муж, это все что нужно".
Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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