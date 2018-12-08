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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Вся правда про часник: користь і шкода

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Про користь часнику, напевно, чули всі. В першу чергу про нього згадують, коли потрібно підтримати здоров’я – як зараз, коли настали холодні дні або під час епідемії грипу. Адже часник володіє неперевершеними противірусними властивостями.

Цілющі речовини — фітонциди — що містяться в ньому, допомагають організму протистояти інфекції. Головну роль при цьому відіграє алліцин — особливе з'єднання, яке утворюється при подрібненні часникових зубчиків. Він не тільки вбиває збудників хвороб, але і надає позитивну дію на серцево-судинну систему, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, покращує імунітет.

Крім того, часник містить вітаміни і мінерали. Вам буде корисно дізнатися, що вітаміни групи В необхідні, щоб волосся було густим, а шкіра — красивою. Бета-каротин допомагає зберегти зір, а цинк покращує репродуктивну функцію організму.

Щоб зберегти максимум корисних речовин в часнику, додавайте його в страви в кінці приготування.

Часник вважається біоактивної добавкою через речовини, які входять до його складу. У цьому полягає його користь, так і шкода.

Про шкоду часнику багато знають тільки те, що після нього залишається неприємний запах. Однак це далеко не єдина шкода, що цей продукт може завдати організму.

При деяких хворобах часник вживати не рекомендується: захворювання нирок, шлунково-кишкового тракту, 12-палої кишки, виразкова хвороба шлунка і гастрит.

Так само часник не рекомендується при вагітності.

Але врахуйте, що часник — це не панацея від хвороб. Він є відмінною підмогою в боротьбі з захворюваннями і є просто дуже корисним продуктом.

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Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Место
Украина
Тег
питание
Источник
Источник:Facebook Світлани Фус
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