Вредно или полезно: раскрыт секрет о популярном диетическом продукте

Пальмовое масло не является таким вредным для здоровья и похудения, как утверждают многие противники этого продукта.
Об этом рассказала на своей странице в Instagram известный диетолог Светлана Фус, озвучив основные мифы о добавке.
"Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причём как из мякоти, так и из ядра. Несмотря на своё растительное происхождение, в пальмовом масле (как и в кокосовом и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных", – отметила Фус.
Пальмовое масло - польза или вред
Everyday Диетолог
По ее словам, в первую очередь, пальмовое масло – очень дешевое, потому большинство полуфабрикатов делают с его добавлением. А вред больше приносит избыточное потребление переработанной пищи.
Пальмовое масло
pixabay
"А вот мысль о том, что "у него высокая температура плавления" и оно забивает сосуды, это миф. Масло распадается под воздействием ферментов, температура тут абсолютно не имеет значения. Часто вы можете встретить пальмовое масло в детском питании, оно может способствовать худшему усвоению кальция, хотя говорят, что формулу уже поменяли и такого эффекта нет", – добавил Фус.
Диетолог уточнила, что распространяются слухи о перевозе пальмового масла в цистернах от нефтепродуктов, что опасно для здоровья. Но Фус утверждает, что этот вывод является странным, потому что все емкости хорошо обрабатываются.
"Краткий вывод: Пальмовое масло имеет свои плюсы и минусы. Читать состав полезно всегда, но, если вы раз в неделю съели такой продукт – ничего страшного не случится", – резюмировала она.
Пальмовое масло. Его либо боятся, либо возносят на пьедестал. Что же нам с ним делать? Ведь давно уже решили, что оно вредно? Но у всего есть две стороны медали. ✅Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причём как из мякоти, так и из ядра. ✅Несмотря на своё растительное происхождение, в пальмовом масле(как и в кокосовом и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных ✅Чем же оно может быть так вредно? 🔹Начну с того, что оно достаточно дешевое, поэтому большинство полуфабрикатов делают с добавлением пальмового масла. Тут больше опасно избыточное потребление переработанной пищи, чем самого масла 🔹В погоне за дешевым продуктом вырубаются большие площади лесов и это правда. 🔹А вот мысль о том, что "у него высокая температура плавления" и оно забивает сосуды, это миф. Масло распадается под воздействием ферментов, температура тут абсолютно не имеет значения 🔹Часто вы можете встретить пальмовое масло в детском питании, оно может способствовать худшему усвоению кальция , хотя говорят, что формулу уже поменяли и такого эффекта нет. 🔹Ещё говорят, что масло перевозят в цистернах от нефтепродуктов и этим оно опасно. Вывод странный, потому что даже если так, все они хорошо обрабатываются. И вы знаете, как транспортируют остальные продукты? В каких условиях? Так с ума можно сойти. ✅Краткий вывод: 🔹Пальмовое масло имеет свои плюсы и минусы 🔹Читать состав полезно всегда, но если вы раз в неделю съели такой продукт - ничего страшного не случится. ❤️А вы избегаете пальмового масла?
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