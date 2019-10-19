Вредно или полезно: раскрыт секрет о популярном диетическом продукте

Пальмовое масло не является таким вредным для здоровья и похудения, как утверждают многие противники этого продукта.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram известный диетолог Светлана Фус, озвучив основные мифы о добавке.

"Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причём как из мякоти, так и из ядра. Несмотря на своё растительное происхождение, в пальмовом масле (как и в кокосовом и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных", – отметила Фус.

Пальмовое масло - польза или вред Everyday Диетолог

По ее словам, в первую очередь, пальмовое масло – очень дешевое, потому большинство полуфабрикатов делают с его добавлением. А вред больше приносит избыточное потребление переработанной пищи.

Пальмовое масло pixabay

"А вот мысль о том, что "у него высокая температура плавления" и оно забивает сосуды, это миф. Масло распадается под воздействием ферментов, температура тут абсолютно не имеет значения. Часто вы можете встретить пальмовое масло в детском питании, оно может способствовать худшему усвоению кальция, хотя говорят, что формулу уже поменяли и такого эффекта нет", – добавил Фус.

Диетолог уточнила, что распространяются слухи о перевозе пальмового масла в цистернах от нефтепродуктов, что опасно для здоровья. Но Фус утверждает, что этот вывод является странным, потому что все емкости хорошо обрабатываются.

"Краткий вывод: Пальмовое масло имеет свои плюсы и минусы. Читать состав полезно всегда, но, если вы раз в неделю съели такой продукт – ничего страшного не случится", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.

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