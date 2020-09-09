Лишенная титула "Мисс Украина-2018" раскрыла секрет стройности

Победительница "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко, которая потеряла титул из-за нарушения правил конкурса, рассказала, как поддерживает идеальную форму.

Модель призналась изданию "РБК-Украина", что основной акцент делает на питание, но также не забывает о спорте.

"Я не принадлежу к тем девушкам, которые могут себе все позволить в плане питания и быть в идеальной форме, поэтому к таким событиям (Ukrainian Fashion Week. – Ред.) я готовлюсь заранее", – отметила знаменитость.

Модель Дидусенко раскрыла секрет стройности. Instagram Вероники Дидусенко

Дидусенко рассказала, что употребляет много рыбы и овощей и малое количество углеводов. Также девушка занимается спортом пять раз в неделю по 2 часа: три дня она выполняет функциональные тренировки с массажем, а два дня – беговые нагрузки.

"Мне очень нравятся аппаратные процедуры для тела. Также очень люблю пилатес и водные виды спорта. Этим летом освоила серфинг", – добавила Вероника.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянку Веронику Дидусенко лишили звания "Мисс Украина-2018" уже через несколько дней после мероприятия. Как стало известно, девушка нарушила правила конкурса, скрыв информацию о том, что была замужем и что у нее есть ребенок. Впоследствии модель подала в суд на организаторов "Мисс мира" из-за дискриминации.

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