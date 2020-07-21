Ученые выяснили, какие диеты могут сделать женщин бесплодными

Диеты, в рамках которых предусмотрено голодание несколько дней подряд или суточный рацион питания составляет до 600 калорий, могут спровоцировать у женщин бесплодие.

Как заявил диетолог Рене МакГрегор, экстремальный пищевой режим провоцирует долговременные повреждения всего организма, что сначала усложняет процесс зачатия, а порой и делает его невозможным, пишет Daily Mail.

При таких диетах у женщин часто прекращаются месячные, что свидетельствует о серьезных гормональных проблемах. Конечно, за несколько месяцев можно похудеть на 30 кг, однако это достанется слишком высокой ценой. Нормальная потеря веса – 2 килограмма в месяц. Если это делать интенсивнее, могут возникнуть негативные последствия.

Диеты, где можно сбросить за несколько месяцев 20-30 кг, вредные для здоровья 24 Канал

В реальности для того, чтобы похудеть, не обязательно голодать. Для этого нужно сжигать немного больше калорий, чем употреблять, тщательно следить за временем приема пищи (не ужинать позднее чем за 3 часа до сна), уделять время физическим нагрузкам, отказаться от сладкого и мучного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось об основных ошибках людей, которые хотят похудеть.