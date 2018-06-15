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Тренер шоу "Зважені та щасливі" рассказал, как похудеть за неделю до отпуска

1.3тЧитать новость на украинском

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков рассказал, можно ли скинуть лишние кило за неделю до отпуска и как это лучше делать.

"Похудеть за неделю невозможно, - смеется Слава. – Но, конечно, невозможного ничего нет. Поэтому все зависит от того, сколько тебе нужно скинуть. Если минус 2-3 кг – без проблем. Пойти в зал и хорошенько поработать. Добавить сауну, посетить массаж, и за неделю несколько килограмм уйдут. Нужно делать упор на кардио-нагрузки разного плана: бегать, прыгать. Тренироваться с гантелями и штангами маленького веса, но на большое количество повторений. И, конечно, не забывать про питание – оно должно быть правильным и умеренным".

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Также Слава уточнил, что делать, если лишних килограмм не 2, а 20: "20-30 кг за неделю убрать невозможно. Это уже не к тренеру, а к пластическому хирургу. Если вы весь год ничего не делали, а перед отпуском решили избавиться от десятков ненавистных килограмм за неделю, признайтесь себе – это невозможно. Не верьте в чудо-диеты, не голодайте, не стоит портить свое здоровье. Лучше на данный момент примите себя таким, как вы есть, и постепенно правильно начинайте готовиться к следующему отпуску".

Восьмой сезон шоу "Зважені та щасливі" зрители увидят уже осенью на телеканале СТБ. Третьим тренером сезона стал самый сильный человек мира Василий Вирастюк, а место ведущей и консультанта по питанию заняла известный блогер и эксперт по правильному питанию Мирослава Ульянина.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Мирослава Ульянина поделилась идеями напитков, которые могут заменить кофе.

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