Тренер шоу "Зважені та щасливі" рассказал, как похудеть за неделю до отпуска

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков рассказал, можно ли скинуть лишние кило за неделю до отпуска и как это лучше делать.

"Похудеть за неделю невозможно, - смеется Слава. – Но, конечно, невозможного ничего нет. Поэтому все зависит от того, сколько тебе нужно скинуть. Если минус 2-3 кг – без проблем. Пойти в зал и хорошенько поработать. Добавить сауну, посетить массаж, и за неделю несколько килограмм уйдут. Нужно делать упор на кардио-нагрузки разного плана: бегать, прыгать. Тренироваться с гантелями и штангами маленького веса, но на большое количество повторений. И, конечно, не забывать про питание – оно должно быть правильным и умеренным".

Также Слава уточнил, что делать, если лишних килограмм не 2, а 20: "20-30 кг за неделю убрать невозможно. Это уже не к тренеру, а к пластическому хирургу. Если вы весь год ничего не делали, а перед отпуском решили избавиться от десятков ненавистных килограмм за неделю, признайтесь себе – это невозможно. Не верьте в чудо-диеты, не голодайте, не стоит портить свое здоровье. Лучше на данный момент примите себя таким, как вы есть, и постепенно правильно начинайте готовиться к следующему отпуску".

Восьмой сезон шоу "Зважені та щасливі" зрители увидят уже осенью на телеканале СТБ. Третьим тренером сезона стал самый сильный человек мира Василий Вирастюк, а место ведущей и консультанта по питанию заняла известный блогер и эксперт по правильному питанию Мирослава Ульянина.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Мирослава Ульянина поделилась идеями напитков, которые могут заменить кофе.