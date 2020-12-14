Топ-7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике: причины

Не все используют холодильник по назначению, складывая туда все пищевые продукты без разбора.

Это миф, что абсолютно все продукты в холоде дольше остаются свежими и сохраняют свои полезные свойства. OBOZREVATEL разобрался, что из фруктов, овощей и зелени не стоит оставлять в холодильнике.

1. Бананы, цитрусовые и яблоки

При низкой температуре яблоки быстро теряют свой аромат и сладкий вкус, бананы чернеют, а апельсины и лимоны загнивают и выделяют вредные вещества. Кроме того, фрукты будут поглощать запахи холодильника, что само по себе уже не делает их аппетитными. Если бананы недозрелые, то лучше оставлять их созревать вместе с яблоками при комнатной температуре. Также эксперты не советуют оставлять фрукты в пакетах.

2. Авокадо

Не класть авокадо в холодильник стоит из-за его вкуса. В холоде этот суперфуд никогда не дозреет и останется твердым и безвкусным. Кроме того, авокадо быстро начнет чернеть и может испортиться.

3. Зелень

Зелень, как и фрукты, обладает свойством впитывать в себя окружающие запахи. Базилик, петрушка и другая зелень после хранения в холодильнике станет просто бесполезной. Все полезные травы после покупки стоит оставить на столе, в чашке с водой. Таким образом, зелень станет сочнее и не потеряет свой аромат.

4. Растительные масла

Оптимальная температура для хранения оливкового и других растительных масел – +12-16 градусов. В холодильнике масло потеряет свою консистенцию, расслоится, появится осадок. Поэтому стоит поставить бутылочку ароматного масла в кухонный шкафчик, где ему самое место.

5. Картофель и лук

Для этих овощей лучшее место для долгого хранения – прохладное, темное и сухое. В холоде крахмал, содержащийся в картошке, превратится в сахар, а лук размякнет и может покрыться плесенью. Зачем вам овощи с запахом сырости? Храните эти овощи в бумажных пакетах в ящике или шкафчике, куда не поступает солнечный свет.

6. Томаты

Пахучие спелые помидоры в холодильнике буквально за несколько дней лишатся всех своих вкусовых качеств и полезных свойств. Также эти овощи потеряют размякнут и потеряют товарный вид.

7. Хлеб

В холодильнике хлеб черствеет намного быстрее, чем в любых других местах. Также не стоит хранить в холоде пекарские изделия. Выпечка уже после недолгого пребывания при низкой температуре станет безвкусной и жесткой.

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