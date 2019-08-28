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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Дієти, на які не варто витрачати час

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Чому я не рекомендую дієти? Адже вони так популярні сьогодні.

Моє пояснення буде просте: харчування має приносити здоров'я і комфорт і бути... свідомим. Дійсно, що потрібно знати?

Будь-яка дієта далека від принципів правильного харчування. Дієта - це тимчасове явище, на день, тиждень, місяць. Правильне харчування - на все життя. Воно передбачає зміну раціону назавжди.

Перш за все, дієта - це харчування, яке допомагає в лікуванні будь-якого захворювання. З раціону виключаються продукти, які провокують загострення. П'ятий стіл, четвертий стіл і т.д.

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Ось це називається дієта.

Приклади марних дієт:

1. Низькокалорійні дієти: кефірно-яблучна дієта, "капустяний суп для схуднення", грейпфрутова дієта.

2. Низьковуглеводні дієти: кремлівська дієта, дієта Аткінса.

3. Очищаючі дієти: лимонадна дієта, дієта на виноградному оцті.

Правильне харчування - це повноцінний раціон, який повинен забезпечити організм всіма необхідними елементами в потрібній кількості - білками, жирами, вуглеводами, вітамінами та мінералами. Заборонених продуктів немає. Є тільки здорова логіка і особистий вибір. Наприклад, з'їсти плитку шоколаду з солодким чаєм або поживний обід з порції гарніру та котлетою. По калорійності страви майже однакові, але шоколад не дасть тривалої ситості і потрібних нутрієнтів...

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Вам не потрібно непритомніти від корисних жирів і готувати на сухій сковорідці без масла. Не треба викидати яєчні жовтки і червоні яблука і віддавати вечерю ворогові. Вам не пропонуються безглютенові макарони або знежирені варіанти торта "наполеон". Їжте справжню їжу, грамотно збалансовану і при цьому худніть і відчувайте себе добре.

Здорове харчування має стати способом життя та виконуватися протягом усього життя, а не в певний проміжок часу.

Я за правильне харчування і проти дієт. А що обираєте ви?

ДиетамБой!

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Светлана Фус Светлана Фус
Тег
диета
Источник
Источник: Facebook Світлани Фус
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