Сколько можно хранить красную икру: названы сроки

Красную икру всегда нужно держать в холодильнике, следить за сроком и температурой хранения. Развесную рекомендуется держать в холодильнике максимум 2-3 дня, а вот икру в банке – неделю.

Ее лучше хранить не на дверце холодильника, а ставить на полку, которая ближе всего к морозильной камере, или держать возле задней стенки. Об этом написало издание "Аргументы и факты".

Развесную икру, которую часто упаковывают в пластиковый контейнер, лучше приобретать для употребления в ближайшие сутки, ведь неизвестно, когда именно она была произведена. Ее нужно попробовать при покупке, чтобы убедиться в свежести. Развесную икру следует хранить в холодильнике максимум 2-3 дня, при условии, что нормы производства, транспортировки и хранения были соблюдены.

Красная икра www.cavi-cav.com.ua

Срок хранения открытой жестяной банки икры в холодильнике – только неделя. Продукт рекомендуют после вскрытия банки переложить в другую посуду из-за окисления металла. Закрытую банку можно хранить до указанной на ней даты. Температура должна составлять от +2 до +4 градусов.

Икру в стеклянной банке важно держать с плотно прилегающей крышкой, поддерживая температуру от +2 до +4 градусов. Банку желательно разместить в самой холодной зоне холодильника. Срок хранения открытой банки – также не больше одной недели, закрытой – до даты, указанной на упаковке.

Икру следует замораживать только в крайнем случае, ведь в процессе заморозки она теряет много полезных свойств. Для заморозки лучше использовать вакуумные пищевые пакеты, а хранить продукт в морозилке можно не более года. Повторно замораживать икру уже нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что красная икра при употреблении в больших количествах может быть вредна для здоровья, человек рискует получить передозировку витаминами.

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