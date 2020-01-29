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29 января • обновлено в 12:52
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Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром": в чем ее секрет

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Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром". Так, 44-летняя знаменитость села на голодную диету и проводит много времени в спортзале.

Об этом сообщает издание Radar. По словам инсайдеров, друзья Шарлиз поделились, что она хочет затмить всех на церемонии вручения. Однако Терон немного переусердствовала со своими стараниями.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Фото: instagram/charlizeafrica

"Ее руки похожи на палки, а на ногах практически нет плоти. Она ежедневно изнуряет себя тренировками в спортзале и ничего не ест, кроме соков, салатов и фруктов. Шарлиз считает, что великолепно выглядит, но людей пугает ее состояние", – отметил инсайдер.

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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Фото: instagram/charlizeafrica

Голодная диета основана на главном принципе – строгом ограничении продуктов своего рациона, подсчете калорий. За счет того, что в организм не будут поступать питательные вещества, резко начнут уходить лишние килограммы.

Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром": в чем ее секрет

Фото: pohudejkina.ru

Наиболее подходящими для голодной диеты считаются:

  • Зеленый чай, травяные отвары, простая вода без газов, обезжиренное молоко;

  • Нежирная говядина, куриное филе, яйца;

  • Из фруктов предпочтение отдается апельсинам, грейпфрутам, ананасам, зеленому сорту яблок;

  • Кефир с 1% жирности и творог;

  • Из овощей – огурцы или помидоры;

  • Полезны для голодной диеты сухофрукты, особенно подходит курага и чернослив;

  • Крупы, отварные на воде, без подсластителей и соли.

Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром": в чем ее секрет

Фото: pohudejkina.ru

Отметим, что каждый человек должен подбирать продукты для повседневного рациона, исходя из индивидуальных особенностей своего организма.

К слову, голодная диета не рекомендуется профессиональными диетологами. Ведь, как известно, резкое похудение может служить причиной различных сбоев в организме.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Шарлиз Терон
Теги
похудение диета
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