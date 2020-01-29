Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром": в чем ее секрет

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром". Так, 44-летняя знаменитость села на голодную диету и проводит много времени в спортзале.
Об этом сообщает издание Radar. По словам инсайдеров, друзья Шарлиз поделились, что она хочет затмить всех на церемонии вручения. Однако Терон немного переусердствовала со своими стараниями.
Шарлиз Терон
Фото: instagram/charlizeafrica
"Ее руки похожи на палки, а на ногах практически нет плоти. Она ежедневно изнуряет себя тренировками в спортзале и ничего не ест, кроме соков, салатов и фруктов. Шарлиз считает, что великолепно выглядит, но людей пугает ее состояние", – отметил инсайдер.
Шарлиз Терон
Фото: instagram/charlizeafrica
Голодная диета основана на главном принципе – строгом ограничении продуктов своего рациона, подсчете калорий. За счет того, что в организм не будут поступать питательные вещества, резко начнут уходить лишние килограммы.
Фото: pohudejkina.ru
Наиболее подходящими для голодной диеты считаются:
Зеленый чай, травяные отвары, простая вода без газов, обезжиренное молоко;
Нежирная говядина, куриное филе, яйца;
Из фруктов предпочтение отдается апельсинам, грейпфрутам, ананасам, зеленому сорту яблок;
Кефир с 1% жирности и творог;
Из овощей – огурцы или помидоры;
Полезны для голодной диеты сухофрукты, особенно подходит курага и чернослив;
Крупы, отварные на воде, без подсластителей и соли.
Фото: pohudejkina.ru
Отметим, что каждый человек должен подбирать продукты для повседневного рациона, исходя из индивидуальных особенностей своего организма.
К слову, голодная диета не рекомендуется профессиональными диетологами. Ведь, как известно, резкое похудение может служить причиной различных сбоев в организме.
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