Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром": в чем ее секрет

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон сильно похудела перед "Оскаром". Так, 44-летняя знаменитость села на голодную диету и проводит много времени в спортзале.

Об этом сообщает издание Radar. По словам инсайдеров, друзья Шарлиз поделились, что она хочет затмить всех на церемонии вручения. Однако Терон немного переусердствовала со своими стараниями.

Шарлиз Терон Фото: instagram/charlizeafrica

"Ее руки похожи на палки, а на ногах практически нет плоти. Она ежедневно изнуряет себя тренировками в спортзале и ничего не ест, кроме соков, салатов и фруктов. Шарлиз считает, что великолепно выглядит, но людей пугает ее состояние", – отметил инсайдер.

Шарлиз Терон Фото: instagram/charlizeafrica

Голодная диета основана на главном принципе – строгом ограничении продуктов своего рациона, подсчете калорий. За счет того, что в организм не будут поступать питательные вещества, резко начнут уходить лишние килограммы.

Фото: pohudejkina.ru

Наиболее подходящими для голодной диеты считаются:

Зеленый чай, травяные отвары, простая вода без газов, обезжиренное молоко;

Нежирная говядина, куриное филе, яйца;

Из фруктов предпочтение отдается апельсинам, грейпфрутам, ананасам, зеленому сорту яблок;

Кефир с 1% жирности и творог;

Из овощей – огурцы или помидоры;

Полезны для голодной диеты сухофрукты, особенно подходит курага и чернослив;

Крупы, отварные на воде, без подсластителей и соли.

Фото: pohudejkina.ru

Отметим, что каждый человек должен подбирать продукты для повседневного рациона, исходя из индивидуальных особенностей своего организма.

К слову, голодная диета не рекомендуется профессиональными диетологами. Ведь, как известно, резкое похудение может служить причиной различных сбоев в организме.

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