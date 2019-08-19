Самая эффективная диета: разбит миф об экспресс-похудении

Так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.

Среди побочных эффектов – возвращение и даже увеличение веса, анемия и дефицит витаминов, сообщила в Instagram диетолог Виктория Клаус.

Из-за этого могут начать выпадать волосы, появится слабость и бессонница, могут обострится хронические инфекции.

Также стоит учитывать, что после такого похудения последующие диеты могут быть недостаточно эффективными.

Диета и спорт Фото: fitnesmagazin.ru

Поэтому, по словам диетолога, самым лучшим методом сбросить вес является тот, который не наносит ущерб организму.

"Методов похудения множество, начиная от "убрать сахар из чая" и заканчивая оперативным вмешательством. Выбирая "свой способ", всегда учитывайте последствия и безопасность для здоровья", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, диетологи утверждают, что эффективным способом быстро похудеть без вреда здоровью является диета "Вареные яйца". Придерживаясь ее, можно добиться снижения веса на 11 кг всего за две недели.

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