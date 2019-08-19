Самая эффективная диета: разбит миф об экспресс-похудении

Так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.
Среди побочных эффектов – возвращение и даже увеличение веса, анемия и дефицит витаминов, сообщила в Instagram диетолог Виктория Клаус.
Из-за этого могут начать выпадать волосы, появится слабость и бессонница, могут обострится хронические инфекции.
Также стоит учитывать, что после такого похудения последующие диеты могут быть недостаточно эффективными.
Диета и спорт
Фото: fitnesmagazin.ru
Поэтому, по словам диетолога, самым лучшим методом сбросить вес является тот, который не наносит ущерб организму.
"Методов похудения множество, начиная от "убрать сахар из чая" и заканчивая оперативным вмешательством. Выбирая "свой способ", всегда учитывайте последствия и безопасность для здоровья", – подытожила она.
Какая диета самая эффективная? Скажу честно - любая🤷♀️ Если мы смотрим на проблему с позиции " есть лишних 10кг - хорошо бы за неделею сбросить😳", то, что не возьми - от всего можно похудеть ⠀ Вы даже можете изобрести свою авторскую диету 👆- выбирайте 3 любых продукта и чередуйте их хоть по дням недели, хоть по часам, хоть по лунному календарю🌗 Смысл - в резком ограничении питательных веществ, если мы едим 5 раз меньше, чем обычно - мы худеем Но почему же диетологи против экспресс диет?🙅♀️ ⠀ Потому что есть понятие "безопасно для здоровья"👩⚕️ - важно, чтоб ни во время диеты, ни после - не было негативных последствий❤️ Экспресс диеты всегда имеют побочные эффекты: 🔹возврат веса спустя 1-2 недели с "привесом" - ибо начали питаться как раньше 🔹анемии, дефициты витаминов/нутриентов - волосы выпадают, слабость, бессонница, обострение хронических инфекицй( герпес, гастрит) и пр 🔹трата времени и денег на поиск "почему болит "солнечное сплетение", выпадают волосы и пр" 🔹следующее экспресс-похудение даст меньший результат, а 4 и 5 попытки не дадут никакого результата ⠀ Методов похудения множество- начиная от "убрать сахар из чая😁" и заканчивания оперативным вмешательством Выбирая "свой способ" всегда учитывайте последствия и безопасность для здоровья👆, ведь никакое "мне срочно надо похудеть" не стоит самого ценного, что есть у человека- здоровья❤️
Как писал OBOZREVATEL, диетологи утверждают, что эффективным способом быстро похудеть без вреда здоровью является диета "Вареные яйца". Придерживаясь ее, можно добиться снижения веса на 11 кг всего за две недели.
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