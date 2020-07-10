Реперка Alyona Alyona показала, как похудела за месяц. Instagran Alyona Alyona

Украинская хип-хоп исполнительница Аlyona Аlyona (Елена Савраненко) показала, как похудела за первый месяц диеты и физических упражнений.

Снимком 29-летняя звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Аlyona Аlyona бросила себе вызов похудеть за год после того, как увидела на весах цифру в 127,5 кг (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Топим жир! 29! И это я не о возрасте, а о цели похудеть, которую себе поставила!" – отметила реперка.

На первом фото - реперка до похудения, на втором - первые результаты

Звезда рассказала, что уже месяц занимается с тренером и диетологом, поэтому хочет поделиться своими первыми результатами. В завершение она заверила подписчиков, что "дальше будет больше".

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona вошла в рейтинг 10 самых перспективных рэп-исполнителей Европы по версии немецкого портала Highsnobiety.