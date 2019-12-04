Популярный фрукт назвали спасением от жира на боках

Регулярное употребление авокадо позволит избежать образования жира на боках и животе. Для профилактики ожирения достаточно съедать один фрукт в день.

Об этом сообщает MedikForum. Средство является эффективным для людей среднего возраста. Согласно исследованиям, люди, регулярно употреблявшие авокадо, реже сталкивались с лишним весом и ожирением в следующие 10 лет наблюдений.

В эксперименте приняли участие более 55 тысяч мужчин и женщин, за которыми наблюдали 11 лет. Появление лишнего жира удалось сократить на 15% тем, кто каждый день ел авокадо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, можно ли есть фрукты при похудении.

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