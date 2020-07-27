Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов.

По словам певицы, после рождения ребенка она весила около 80 кг, однако благодаря правильному питанию и спорту ей удалось похудеть до 50 кг. Так, сейчас в рационе Гагариной в основном бурый рис, морепродукты, овощные салаты и яблоки. Эти продукты являются хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белка, витаминов и аминокислот. При этом певица исключила все жирное, сладкое и калорийное, передает "Комсомольская правда".

Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг (Instagram Полины Гагариной)

Кроме того, по словам Гагариной, она пьет достаточное количество негазированной воды перед каждым приемом пищи – это позволяет притупить чувство голода и съесть меньше. Обязательным пунктом в расписании певицы являются и физические нагрузки: занятия в тренажерном зале, йога, бег.

Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг (Instagram Полины Гагариной)

Напомним: Полина Гагарина сильно поправилась в 20 лет после родов. Она села на диету и уже 13 лет поддерживает себя в форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова после шести лет брака. Певица даже уволила экс-возлюбленного с должности генерального директора ее компании, которой он руководил с момента основания.