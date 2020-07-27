Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг
Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг (Instagram Полины Гагариной).
Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов.
По словам певицы, после рождения ребенка она весила около 80 кг, однако благодаря правильному питанию и спорту ей удалось похудеть до 50 кг. Так, сейчас в рационе Гагариной в основном бурый рис, морепродукты, овощные салаты и яблоки. Эти продукты являются хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белка, витаминов и аминокислот. При этом певица исключила все жирное, сладкое и калорийное, передает "Комсомольская правда".
Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг (Instagram Полины Гагариной)
Кроме того, по словам Гагариной, она пьет достаточное количество негазированной воды перед каждым приемом пищи – это позволяет притупить чувство голода и съесть меньше. Обязательным пунктом в расписании певицы являются и физические нагрузки: занятия в тренажерном зале, йога, бег.
Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг (Instagram Полины Гагариной)
Напомним: Полина Гагарина сильно поправилась в 20 лет после родов. Она села на диету и уже 13 лет поддерживает себя в форме.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова после шести лет брака. Певица даже уволила экс-возлюбленного с должности генерального директора ее компании, которой он руководил с момента основания.