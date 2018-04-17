"Сбросил вес, налегая на рыбу": знаменитый украинский артист поделился секретом похудения

Известный актер, народний артист Украины Евгений Паперный, которому осенью 2018 года исполнится 68 лет, поделился секретом прекрасной физической формы и хорошего самочувствия.

Так, Евгений Васильевич тщательно следит за своей фигурой и внешним видом, и даже в таком солидном возрасте может дать фору многим молодым артистам. О том, как ему это удается, народный артист рассказал изданию "ФАКТЫ".

Актер считает, что крепкое здоровье и отличный внешний вид ему удается поддерживать, благодаря умеренному питанию и особой любви к рыбным блюдам.

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"Ем я всегда немного, но в моем возрасте уже полнеешь не от котлет, а от лет. И когда чувствую, что начинаю набирать вес, принимаю меры. Вот и сейчас я сбросил семь килограммов, налегая на рыбу. Этот продукт не очень калорийный, но полезный и вкусный. Рыбу я люблю с детства. И есть, и ловить", - поделился Евгений.

"Озерная и речная рыба очень полезная, диетическая… К тому же, когда ешь в таком напряжении, вынимая каждую косточку, точно не поправишься", - добавил он.

Также Паперный поделился секретами приготовления вкусных рыбных блюд.

"Любая рыба так готовится. Чистишь ее, потрошишь, натираешь солью с приправами, внутрь кладешь порезанный кольцами лук и, завернув все это в фольгу, ставишь в духовку. Запекаешь около часа - в зависимости от размера. на обед и ужин к рыбе подается салат. Готовлю его из всего зеленого. В ход идут лук, укроп, петрушка, кинза, огурец… А заправляю растительным маслом", - подытожил Евгений.

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