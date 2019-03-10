Похмелье после праздника: 5 способов избавиться от головной боли

8 марта прошло, а последствия мучают многих и до сих пор. Кто не просыпался после шумной гулянки с раскалывающей головой и не страдал потом весь день? Впрочем, есть несколько быстрых способов избавиться от похмелья. OBOZREVATEL расскажет о них.

Пейте минеральную воду

Как только вы проснулись, выпейте стакан-другой минеральной воды. Делайте это мелкими глотками. Лучше всего – "Боржоми" или любую воду с добавлением соды. Она абсорбирует токсины, но главное – знать, как пить воду. Мелкими глотками и по чуть-чуть. Кроме того, первый час после этого желательно ничего не есть, иначе все может вернуться назад.

Не похмеляйтесь алкоголем

"Клин клином вышибают". Нет, это не так. После попадания в печень алкоголь распадается на этанол и метанол. Голова болит именно от последнего. Кто-то правда думает, что от появления в организме еще одной дозы алкоголя метанола станет меньше?

На какое-то время вам станет легче, потому что организм займется его переработкой, но потом будет еще хуже.

Контрастный душ

Если минералка и активированный уголь не помогают, то пора принять контрастный душ. Тогда ваш организм получит дозу бодрости и мобилизирует скрытые в нем ресурсы. Также стоит принять сверху крепкий чай или кофе. В крайнем случае кефир.

Ешьте соленое

Из-за пьянки наш организм теряет важные электролиты: калий, натрий, фосфор и магний. Восстановить его можно с помощью рассола, квашенной капусты или чего-то в этом духе. Лучше домашнего, если такая возможность есть.

Не злоупотребляйте лекарствами

Сейчас на каждом углу продаются средства против похмелья. Понятно, что в крайнем случае можно прибегнуть и к ним, но все же лучше не баловаться химией, а обойтись одним из выше описанных способов. Ведь неизвестное вам лекарство может сделать только хуже.

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