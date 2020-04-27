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27 апреля • обновлено в 21:11
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/ Диета и фитнес

Почему женщины после 40 лет набирают вес: как этого избежать

2.3т
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После 40 лет многие женщины, даже те, кто раньше не сталкивался с лишними килограммами, начинают стремительно набирать вес.

Это происходит из-за нескольких факторов: изменяется гормональный фон, замедляется метаболизм и исчезает мотивация поддерживать себя в форме, пишет "Рамблер".

Почему женщины после 40 лет набирают вес: как этого избежать

Изменяется гормональный фон

После 35 лет эстроген в женском организме вырабатывается в меньших количествах, что впоследствии приводит к менопаузе и климаксу. Недостаток данного гормона отрицательным образом сказывается на вес: жира в организме становится больше, повышается уровень глюкозы и инсулина.

Если, несмотря на активные физические нагрузки и сбалансированное питание, вы продолжаете набирать вес, необходимо обратиться к врачу и проверить щитовидную железу. Возможно, причиной лишних килограммов является гормональный дисбаланс.

Почему женщины после 40 лет набирают вес: как этого избежать

pexels.com

Медленный метаболизм

С возрастом метаболизм человека замедляется. В частности, после 40 лет его эффективность может снизиться на 3,3%. Чтобы предотвратить это, следует чаще заниматься спортом и придерживаться здорового питания.

Почему женщины после 40 лет набирают вес: как этого избежать

pexels.com

Отсутствие мотивации

Для многих женщин основным фактором набора веса является психологический. Отсутствие поддержки близких не способствует похудению, а напротив, вызывает стресс, который хочется "заесть" очередной шоколадкой или фаст-фудом.

Почему женщины после 40 лет набирают вес: как этого избежать

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
Теги
Фитнес диета
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