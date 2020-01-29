Пить, чтобы похудеть: какие напитки помогут сбросить вес

Напитки занимают не последнее место в процессе похудения – они могут помочь сбросить лишний вес.

Так, как передает МедикФорум, тем, кто хочет стать стройнее, следует обратить внимание на эти шесть напитков.

news.myseldon.com

Топ-6 напитков для похудения

Вода

Воду считают одним из самых полезных напитков при похудении. Чистая питьевая вода способствует активизации метаболических и физиологических процессов. Людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует увеличить общее потребление воды или заменить водой калорийные напитки.

Чай

Как пишет издание, потребление чая без сахара способствует похудению так же, как и вода: он заполняет желудок и помогает съедать меньше.

shkolazhizni.ru

Чай с имбирем и куркумой

Кроме того, эффективным при похудении считается и чай с имбирем и куркумой. Сообщается, что корень имбиря подавляет аппетит, а куркума лишь усиливает его эффект.

Для приготовления чая необходимо взять 10 граммов имбиря, половину чайной ложки порошка куркумы, сок половины лимона и все залить горячей водой.

Эспрессо

За счет концентрированного кофеина эспрессо (без сахара и молока), выпитый после еды, заставляет организм активнее расплавлять жировые отложения.

podrobnosti.ua

Сок сельдерея

Сообщается, что он мягко стимулирует пищеварение, помогает избавиться от задержек воды, а также оказывает детоксикационное действие.

Протеиновые коктейли

Их употребление позволит сохранить чувство сытости на длительный период и уменьшит чувство голода. Однако отмечается, что подходить к выбору протеинового коктейля нужно тщательно и обращать внимание на состав – в нем не должно быть вредных для организма ингредиентов.

fermer.blog

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!