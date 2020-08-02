МоваЯзык

Топ-темы:

Никогда не нужно себя насиловать, – Анита Луценко о секретах похудения и питания

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Диета и фитнес
1,8 т.
Анита Луценко

Анита Луценко. Пресс-служба

Анита Луценко – самый известный в Украине звездный тренер, а также телеведущая, бизнес-леди и настоящий эксперт по созданию здорового тела. Она знает все о том, как сбросить вес или нарастить мышечную массу, как чувствовать себя в своем теле комфортно и как не поддаваться комплексам из-за фигуры.

Луценко в соавторстве с тренером Юлией Богдан запустили новую программу бренда WOWBODY slim с простым названием "Питание", где затронули самые важные аспекты осознанного потребления пищи с целью не только получить красивое тело и держать себя в форме, но и не нанести вред здоровью. О том, как правильно питаться, чтобы худеть, как выработать культуру питания и в целом легко и осознанно приблизиться к здоровому образу жизни – читайте в интервью Аниты Луценко для OBOZREVATEL.

Тренер Анита Луценко рассказала, как правильно худеть.

Тренер Анита Луценко рассказала, как правильно худеть. Instagram Аниты Луценко

Сейчас вы акцентируете внимание не столько на спорте, сколько на еде. Даже новая программа у вашего бренда WOWBODY slim вышла с простым и понятным названием "Питание". Правда ли, что рацион это большая часть успеха, когда ты занимаешься телом?

— На самом деле, очень важно понимать одну вещь, которая пока почему-то вызывает недоумение. От еды мы сбрасываем вес и формируем качество тела, а тренировки – это построение формы (мышц), развитие выносливости, осанки, гибкости. Но никак ты не сбросишь вес, если еда будет с перебором ккал, а ты будешь тренироваться по несколько часов. Еда первостепенна в процессе похудения.

Сильно ли нужно заморачиваться, когда следишь за питанием? Насколько простые рецепты в вашей программе?

— Я против заморачивания на еде. Более того, если центр жизни еда – это отклонение поведения. В программе у нас 2 варианта на выбор. Схема на день, например, 100 г курицы + 200 г овощей + 50 гречки. При этом есть табличка по которой ты меняешь курицу, на то, что есть под рукой из белка, а овощи выбираешь любимые. Второй вариант – это под схему мы предлагаем пошаговые рецепты и список продуктов на неделю. Он для тех, кто любит готовить или не знает, что здоровая еда может быть очень аппетитной.

Анита Луценко рассказала о питании для похудения.

Анита Луценко рассказала о питании для похудения. Instagram Аниты Луценко

Что вы чаще всего готовите себе и родным?

— У нас очень простая еда. Все каши, супы, гарнир: рис, гречка, макароны, картофель. Из белка: рыба, креветки, курица, индейка, красное мясо, творог, яйца. Просто есть правило: овощей за день должно быть около 500 г и разнообразие. Нельзя есть все время одно и то же, иначе по каким-то витаминам будет дефицит.

Если человек не чувствует голод, ему все равно нужно есть?

— Нет! Наш организм – это потрясающее творение. Никогда не нужно себя насиловать. Также и заливать 2 литра воды потому, что кто-то сказал. Важно ориентироваться на голод и жажду.

Как опытный тренер и эксперт по похудению, дайте ответ на "вечный" вопрос: как перестать кушать все подряд?

— Нужно понять, что ты кушаешь. На марафоне "14 Дней без подъеданий" мы как раз таки и разбираемся, что такое белок, зачем он нужен и что будет, если ты его недостаточно съешь. Сколько калорий в яйцах. Нельзя постоянно кушать яйца и думать, что это белок. Но желток – это жир. Таким образом, кушая постоянно яйца можно увеличить количество жира в рационе. Нужно лично под себя рассчитать, сколько и чего нужно есть. И от знания тонкостей, тебе просто уже не хочется есть все подряд. А не от того, что ты себя сдерживаешь или сидишь на диете.

Луценко дала советы по похудению.

Луценко дала советы по похудению. Пресс-служба Аниты Луценко

Действительно ли бокал вина перечеркивает день тренировки?

— Бокал вина перечеркивает следующий день тренировки потому, что нарушает дисциплину. Тебе сложнее пойти тренироваться, разыгрывается аппетит и съедаешь чуть больше, да и сам алкоголь калорийный. Но опасней все-таки в плане дисциплины.

— В этом году лето оказалось довольно жарким, а долгое время спортзалы были закрыты из-за карантина. Сторонники ЗОЖ занимались на свежем воздухе. При какой температуре можно заниматься на улице? Есть ли какие-то особенности?

— Важно пить воду, если ты находишься в каком-то жарком климате. Занимайся в приятной и комфортной атмосфере. Знаю девушку, которая любит бегать в дождь.

Нужно ли снижать количество углеводов на похудении до 1,5 грамма на массу тела?

— Я не думаю, что нужно постоянно вести подсчет. Важно один раз это просчитать и понимать. Но логично и понятно будет ориентироваться на то, что у тебя в организме должно быть достаточно белка потому, что от него зависит иммунитет и твоя форма. Остальное по интуиции и ощущениям. Ориентация на то, что у тебя половину тарелки всегда должны занимать овощи или фрукты.

Как правильно заниматься спортом.

Как правильно заниматься спортом. Instagram Аниты Луценко

Должны ли приемы пищи быть расписаны по времени?

— Я за то, чтобы приемы пищи примерно были в одно и тоже самое время. Понятное дело, что мы – городские жители – имеем напряженный график, но чем более приближенные рамки (+- час, пол часа), тем легче наш организм входит в этот режим и понимает, что у него есть регулярно, как у нас, работа. Для спокойствия и хорошего результата нам нужна стабильность. Вот организму тоже самое.

Какие тренировки эффективнее при жиросжигании: силовые, кардио или функциональные?

— Для сжигания жира эффективно питание, а тренировки мы уже выберем в зависимости от наших целей: нам нужно сделать попу больше, тренировать выносливость (в поход идем), или нам нужно сесть на шпагат и поэтому мы занимаемся растяжкой, или болит спина и занимаемся пилатесом. Но больше всего жира сжигается во сне. Поэтому эффективнее всего ложиться вовремя спать.

Существует ли упражнение, которое, к примеру, поможет сделать тонкую талию?

— Тонкую талию создаст рацион, в котором нет перебора углеводов, белков или жира.

Звездный тренер Анита Луценко.

Звездный тренер Анита Луценко. Пресс-служба Аниты Луценко

Как часто можно делать "читмил" – возможность один раз в неделю отходить от диеты есть все, что душе угодно? И вообще, полезно ли это и являетесь ли вы сторонником "дня без режима"?

— Я не за читмилы. Я за то, что человек может каждый день позволять себе сладкий вкус – это потребность организма и девочки, например, на марафоне у меня, имеют полное право скушать что-нибудь сладкое.

Как кофе влияет на похудение и влияет ли вообще?

— Кофе прекрасно влияет на похудение, только если это не латте или капучино, в которых есть лишние калории. Люди заменяют ими здоровую еду и недополучают витаминов, минералов. В общем, кофе это хорошо, если это чистый эспрессо или американо без молока. Или если это капучино или американо с молоком, когда ты кушаешь его вместе с приемом пищи.

Как вы относитесь к углеводам после 16 часов, если худеешь?

— Я прекрасно отношусь к углеводам после 16:00 и нет никаких исследований, которые бы подтверждали, что каша вечером "поправит" тебя больше, чем днем.

Назовите топ самых полезных ужинов и завтраков.

— Это те завтраки и ужины, в которых есть белки, жиры и углеводы. И те, от которых ты получаешь удовольствие. Кто-то на завтрак любит есть борщ, кто-то котлеты. А я, например, предпочитаю яичницу с овощами, сырники, запеканку или овсяную кашу с орешками. В общем, важно, чтобы еда была другом и ты кушала то, что тебе нравится. Но понимай, что ты ешь и как это на тебе отражается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анита Луценко назвала три суперпродукта, которые помогают привести фигуру в форму.

УкраинапохудениеДиеты и фитнесФитнесдиетадиетологАнита Луценко
Поделиться в Facebook
  2. Lady
  3. Диета и фитнес