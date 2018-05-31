"Не могли присесть": шокирующая история из нового сезона шоу "Зважені та щасливі"

Блогер и коуч по здоровому питанию Мирослава Ульянина, которая стала ведущей нового сезона шоу "Зважені та щасливі" поделилась подробностями кастинга.

Мирослава рассказывала участникам о вреде разных привычных продуктов, сообщает СТБ.

"Брали зеркальце, смотрели на кожу и разбирали, как эти консервы из холодильника влияют на внешний вид. Как прыщи на лице молодой девочки зависимы от шпрот", - говорит она.

Также ведущая ездила домой к конкретным семьям. "Были мама и дочка весом за 100 кг. Я с ними общалась, делала ревизию их холодильника, смотрела на образ жизни. Это все сразу снимали. Мы к ним приехали накануне новогодних праздников и сделали ревизию их холодильника. Там были продукты, которые планировалось использовать на праздничный стол. Как минимум 5 огромных пачек майонеза, которым вероятно они хотели заправлять салат. Вся съемочная группа помнит момент, когда я увидела эти пачки майонеза – у меня был шок!" - вспоминает Ульянина.

СТБ

Она рассказала маме и дочке о том, насколько это искусственное вещество, сколько там консервантов, усилителей вкуса, глютамата натрия, ароматизаторов и насколько это синтетический продукт, который похож по своим свойствам на моющее средство. "Я решила им визуально это показать. На одну мочалку я выжала моющее средство, а на другую – майонез. И сказала, что в принципе то, что они видят, очень похоже по консистенции и составу. Только одним они вымывают грязь, а второе – запихивают в себя. Часть майонеза я выжала в мусорное ведро, а дальше они делали это сами. Обещали, больше не употреблять", - делится ведущая.

СТБ

Еще сложнее было на фитнес-тренировках. "Пытались постоять в планке, попрыгать, поприседать, и я вместе с ним это делала. Я смотрела на их пульс, который зашкаливал! Они не могли присесть и побегать даже на месте. Это все показывает, насколько у них неправильный образ жизни. Человеку нужно не просто рассказывать, а показывать на примере", - считает Мирослава.

СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники восьмого сезона реалити "Зважені та щасливі" оценили новую ведущую проекта - Мирославу Ульянину.