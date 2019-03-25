Не есть на ночь: диетолог рассказала о скрытой опасности яблок

Диетолог Тиана Фиалкова рассказала о том, почему нельзя есть яблоки на ночь. По ее словам, в организме чувствительность к инсулину контролируется циркадными ритмами, она уменьшается к вечеру, становится еще ниже ночью.

В вечернее время снижаются рабочие процессы в печени и поджелудочной, "засыпают" метаболические процессы в скелетной мускулатуре и жировой ткани. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Фиалкова отметила, что в утренние часы и днем инсулинорезистентность минимальна, а вот к вечеру снижается чувствительность клеток жировой/мышечной тканей и печени к гормону инсулину. Максимальная чувствительность жировой ткани к инсулину достигается в полдень, а минимальная — в полночь. К ночи чувствительность снижается на 40-50% от максимальной.

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Метаболизм работает исключительно по циркадным ритмам. По этой причине большая часть калорий должна быть съедена в первой половине дня — на обед и завтрак.

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Для организма очень важна связь приема пищи со световым днем, так как инсулин в темное время суток будет снижать активность мелатонина, а значит и качество сна. А стабильное снижение мелатонина по вечерам и снижение продолжительности сна с течением времени снизят чувствительность к инсулину.

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