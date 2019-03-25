Не есть на ночь: диетолог рассказала о скрытой опасности яблок

Диетолог Тиана Фиалкова рассказала о том, почему нельзя есть яблоки на ночь. По ее словам, в организме чувствительность к инсулину контролируется циркадными ритмами, она уменьшается к вечеру, становится еще ниже ночью.
В вечернее время снижаются рабочие процессы в печени и поджелудочной, "засыпают" метаболические процессы в скелетной мускулатуре и жировой ткани. Об этом она сообщила в своем Instagram.
pexels.com
Фиалкова отметила, что в утренние часы и днем инсулинорезистентность минимальна, а вот к вечеру снижается чувствительность клеток жировой/мышечной тканей и печени к гормону инсулину. Максимальная чувствительность жировой ткани к инсулину достигается в полдень, а минимальная — в полночь. К ночи чувствительность снижается на 40-50% от максимальной.
pexels.com
Метаболизм работает исключительно по циркадным ритмам. По этой причине большая часть калорий должна быть съедена в первой половине дня — на обед и завтрак.
pexels.com
Для организма очень важна связь приема пищи со световым днем, так как инсулин в темное время суток будет снижать активность мелатонина, а значит и качество сна. А стабильное снижение мелатонина по вечерам и снижение продолжительности сна с течением времени снизят чувствительность к инсулину.
❔Вопрос: "Что плохого, если я съем яблоко на ночь? Я не склонна к полноте и от яблока мне комфортно". ❕Ответ: Реакция на яблоки по вечерам имеет больше накопительный характер. Вопрос не в лишнем весе и субъективных ощущениях. Яблоко утром и яблоко вечером – это два разных яблока🍏 Давайте разберем, как меняется чувствительность к инсулину в течении дня. ▫️В организме чувствительность к инсулину контролируется циркадными ритмами, она уменьшается к вечеру становится ещё ниже ночью. В это время снижается также и рабочие процессы в печени и поджелудочной, "засыпает" метаболические процессы в скелетной мускулатуре и жировой ткани. ▫️В утренние часы и днем инсулинорезистентность минимальна, а вот к вечеру снижается чувствительность клеток жировой/мышечной тканей и печени к гормону инсулину. ▫️ Максимальная чувствительность жировой ткани к инсулину достигается в полдень, а минимальная – в полночь. К ночи чувствительность снижается на 40-50% от максимальной. ▫️ Получается, что наш метаболизм предпочитает работать не в угоду нашим обстоятельствам, привычкам и графику, а исключительно по циркадными ритмам. По этой причине большая часть калорий должна быть съедена в первой половине дня - на обед + завтрак. ▫️Для организма очень важна связь приема пищи со световым днем, так как инсулин в тёмное время суток будет снижать активность мелатонина, а значит и качество сна. А стабильное снижение мелатонина по вечерам и снижение продолжительности сна с течением времени снизят чувствительность к инсулину.. вот такой порочный круг. ❕Вывод: больше активности, света, еды и инсулина днём. И больше покоя, мелатонина и воздержания от пищи (особенно от простых углеводов) вечером🌱 #гормоны_fialkova👩⚕️#сахар_fialkova🍭
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина рассказала, как укрепить свой организм при весеннем авитаминозе, и какие продукты нужно выбирать.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!