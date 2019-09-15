Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Всего шесть привычек помогут организму после 40 лет прекратить откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии.

Среди них – сон не менее семи часов в сутки. Причем спать нужно без включенных гаджетов и других источников света, передает Telegraph.

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По словам ученых, плохой сон способствует набору лишнего веса. А также развитию диабета, сердечных заболеваний.

Специалисты советуют регулярно есть шпинат, капусту, сладкий перец. Это второе правило.

Третье правило – включить в рацион жирные продукты: авокадо, орехи, несоленые семечеки и оливковое масло.

Четвертое – избегать обработанных сахаров, рафинированных углеводов и спиртного.

Пятое правило – интервальное питание – то есть употребление пищи в течение 8 часов. В остальное время надо дать организму время на переваривание пищи и процесс сжигания жира, считают специалисты.

Шестое правило – ежедневная быстрая ходьба в течение 30 минут или другие физические нагрузки.

golive.love

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее названы эффективные способы убрать жир с живота.

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