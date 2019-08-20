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Минус 60 кг! Звезда "Счастливы вместе" раскрыла секрет феноменального похудения

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Звезда сериала "Счастливы вместе", 39-летняя актриса Наталья Бочкарева рассказала, как похудела на 60 килограмм за год без диет.

Как сообщает "7дней", на такое признание она решилась после того, как мошенники издали книгу от ее имени о похудении на 20 кг.

Бочкарева устала читать о себе ложь в интернете о чудо-диетах и препаратах для похудения. Она призналась, что никаких голоданий не устраивала. Секрет резкого похудения – спортзал и отсутствие перекусов перед сном.

Наталья Бочкарева похудела на 60 кг за год

Наталья Бочкарева похудела на 60 кг за год

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"Порой даже забавно читать про себя в Интернете о том, как я похудела на 20 килограммов (с 79 до 59 кг)! Так вот, правда в том, что после рождения второго ребенка, не восстановившись после первой беременности, я весила 120 кг. И сбросила не 20 кг, а больше 60 кг меньше, чем за год! Я много танцевала, участвуя в проекте "Танцы со звездами", спортзал и никаких диет! Главное – не есть на ночь! И я скажу вам так, я – жуткая сладкоежка! Всегда такой была, не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии", – рассказала она.

Звезда "Счастливы вместе" похудела без диет

Звезда "Счастливы вместе" похудела без диет

КП.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Евгения Малахова рассказала, как убрала лишний жир с бедер.

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
Теги
похудение диета Фитнес
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