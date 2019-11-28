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29 ноября • обновлено в 11:28
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Лучшее упражнение, чтобы похудеть: как избавиться от лишнего веса

21.6т
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Чтобы похудеть и укрепить мышцы необходимо делать упражнения на выносливость, которые позволят сжигать калории. Наиболее удачным вариантом станет планка.

Это упражнение поможет избавиться от лишнего веса и укрепить мышцы, пишет Cosmopolitam.

Лучшее упражнение, чтобы похудеть: как избавиться от лишнего веса

pexels.com

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Как выполнять упражнение планка для похудения

  • Классическая планка выполняется на прямых руках или с локтей.

  • Планку на прямых руках делают, удерживая плечи, бедра и щиколотки в одной линии.

Лучшее упражнение, чтобы похудеть: как избавиться от лишнего веса

pexels.com

  • Ступни необходимо поставить вместе, чтобы сделать упражнение еще сложнее – это позволит лучше прокачать мышцы пресса.

  • Чтобы не создать лишней нагрузки на плечи, необходимо поставить руки строго четко под плечевыми суставами и не напрягать шею.

Как продлить время, которое можно простоять в планке

  1. Практика: выполнять упражнение несколько раз в день.

Лучшее упражнение, чтобы похудеть: как избавиться от лишнего веса

pexels.com

  1. Используйте упражнения с собственным весом: отжимания и подтягивания улучшат силу и тонус основных мышц, которые помогут удерживать планку намного дольше, чем стандартные 120 секунд.

Лучшее упражнение, чтобы похудеть: как избавиться от лишнего веса

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-тренер Луценко назвала главную причину, почему нужно перед занятиями спортом обязательно принимать пищу заранее.

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Автор
Мария Дидык
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