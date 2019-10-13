"Похудела из-за переживаний": Лолита резко сбросила вес после развода

Российская певица Лолита Милявская назвала сильно похудела после развода со своим мужем теннисистом Дмитрием Ивановым.
Артистка поделилась в Instagram видео на котором продемонстрировала фигуру.
Лолита Милявская
"Худышка! И так быстро, вот уж сильная женщина во всем", "Лола, похудей еще килограмм на 15 и будет супер! Он вернется, видно, что ты этого очень хочешь. Ведь любишь до сих пор", "Я уверена, что Лолита похудела от переживаний. Видно очень любила мужа", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.
Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.
Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.
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