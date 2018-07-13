"Красотка!" Пышногрудая Лорак покорила фанатов видео в маечке

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, показала свою тренировку.

Исполнительница записала на видео комплекс упражнений, которые помогают сохранить ей идеальную физическую форму. Роликом Лорак поделилась на своей странице в Instagram.

"Для всех любителей спортивного образа жизни. Каждое упражнения – 3 подхода по 20 раз. Планочка – сколько сможете, с каждым разом увеличивая нагрузку. Хорошего здоровья и отличного настроения!" – написала Лорак.

В комментариях под постом пользователи соцсети восхитились фигурой певицы.

"Красавица, мотивация", "Красотка", "Каролиночка, спасибо за такое полезное видео. Самый любимый и лучший мотиватор – это вы", "Вы такая молодец. Умничка", "Ани, ну вы вообще молодец, отжаться на ногах, да еще и 10 раз", – отмечают фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак нарвалась на критику поклонников за фото в купальнике.