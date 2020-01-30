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30 января • обновлено в 04:03
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Калорийная бомба: раскрыты главные мифы о темном шоколаде

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Переход на темный шоколад, не поможет в похудении, поскольку он мало чем отличается от молочного.

Об этом пишет издание Fit For Fan. Отмечается, что черный шоколад не совсем справедливо считается здоровой альтернативой.

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Темный шоколад, равно как и молочный, является калорийной бомбой и содержит всего на несколько килокалорий меньше. Плюсом является пониженное содержание сахара. При этом черный шоколад может содержать больше жиров.

Черный шоколад содержит больше полифенолов, которые оказывают противовоспалительное действие. Однако такие же свойства имеют и фрукты.

Потребление большого количества шоколада, даже темного, вредит фигуре. Эксперты рекомендуют не запасаться большими плитками шоколада и не держать их дома. Чтобы шоколад не вредил фигуре, его нужно упаковывать по отдельности, разделив на дольки, и есть по одной порции несколько раз в неделю или месяц.

Раскрыты главные мифы о темном шоколаде

Раскрыты главные мифы о темном шоколаде

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван неожиданный способ избавиться от тяги к шоколаду

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Автор
Анатолий Запорожский
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